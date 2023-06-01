Джейк Пол объяснил Макгрегору, почему ему стоит согласиться на бой с ним

Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям в профессиональном боксе, обратился к бывшему чемпиону UFC Конору Макгрегору с предложением подумать об их очном бое.

«Когда я нокаутирую Нейта Диаза и ты поймёшь, что бой со мной будет самым важным в твоей карьере, позвони мне, и я отвечу. Я сам себе хозяин и сам принимаю решения. Я не подконтролен [президенту UFC] Дане Уайту, у меня нет папочки. Так что я могу устроить этот бой. Если Дана позволит тебе в нём поучаствовать, то нет причин его не организовать», — приводит слова Пола Bleacher Report.

В начале января 2023 года стало известно, что Джейк подписал контракт с лигой PFL. Пол дебютирует в новом дивизионе Super Fight и проведёт несколько поединков по смешанным единоборствам. Бойцы в этом дивизионе будут получать не меньше 50% от PPV.

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