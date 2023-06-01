Невеста Пэдди Пимблетта показала их свадебные фото

Лора Грегори, невеста британского проспекта лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетта, разместила новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свадебными фотографиями. Торжественная церемония состоялась 28 мая.

Фото: Из личного архива Лоры Грегори

Фото: Из личного архива Лоры Грегори

Фото: Из личного архива Лоры Грегори

Фото: Из личного архива Лоры Грегори

Напомним, в последнем бою Пимблетт встречался с представителем США Джаредом Гордоном. Поединок проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC 282 в Лас-Вегасе в ночь на 11 декабря мск. Пимблетт победил единогласным судейским решением (29-28; 29-28; 29-28), вызвав споры среди представителей MMA-общественности. В общей сложности в смешанных единоборствах Пэдди провёл 23 боя, одержав в них 20 побед (шесть нокаутом), и потерпел три поражения.

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