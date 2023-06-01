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Джошуа ответил на предложение Тайсона Фьюри о бое в сентябре

Джошуа ответил на предложение Тайсона Фьюри о бое в сентябре
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Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британца Тайсона Фьюри, заявил, что бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа принял решение отказаться от предложения его клиента относительно очного поединка в сентябре этого года. Об этом у себя в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Майкл Бенсон.

По словам Уоррена, Джошуа намерен сосредоточиться на подготовке к поединку с американцем Деонтеем Уайлдером в декабре.

Напомним, в конце прошлого года Фьюри с Джошуа уже вели переговоры о поединке, и тогда сделка в итоге сорвалась. Фьюри последний поединок провёл в декабре прошлого года и выиграл у Дерека Чисоры техническим нокаутом. Джошуа в апреле одержал победу единогласным решением судей над Джермейном Франклином.

Джошуа в ярости направился к прохожему в подтрибунном помещении:

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