Джошуа ответил на предложение Тайсона Фьюри о бое в сентябре

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британца Тайсона Фьюри, заявил, что бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа принял решение отказаться от предложения его клиента относительно очного поединка в сентябре этого года. Об этом у себя в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Майкл Бенсон.
По словам Уоррена, Джошуа намерен сосредоточиться на подготовке к поединку с американцем Деонтеем Уайлдером в декабре.
Напомним, в конце прошлого года Фьюри с Джошуа уже вели переговоры о поединке, и тогда сделка в итоге сорвалась. Фьюри последний поединок провёл в декабре прошлого года и выиграл у Дерека Чисоры техническим нокаутом. Джошуа в апреле одержал победу единогласным решением судей над Джермейном Франклином.
Джошуа в ярости направился к прохожему в подтрибунном помещении:
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