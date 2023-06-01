Тайсон Фьюри — о Джошуа: такой же трус, как и Усик

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри отреагировал на нежелание бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа проводить с ним бой в сентябре этого года. Ранее об этом сообщил промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен.
«Что за трус! Джошуа такой же трус, как и Усик», – написал Фьюри на своей странице в социальных сетях.
В последнем бою Фьюри проводил третью защиту титула с 38-летним соотечественником Дереком Чисорой. Поединок был завершён в 10-м раунде — рефери остановил бой, присудив победу Фьюри техническим нокаутом. Этот бой стал уже третьим очным противостоянием для Фьюри и Чисоры — в июле 2011 года Фьюри нанёс Чисоре первое поражение в карьере, а спустя три года, в ноябре 2014-го, победил остановкой в 10-м раунде.
Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий:
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