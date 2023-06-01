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Дариуш рассказал, кого считает фаворитом боя Макгрегор — Чендлер

Дариуш рассказал, кого считает фаворитом боя Макгрегор — Чендлер
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Ирано-американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш, выступающий в лёгкой весовой категории, высказался об ожидаемом поединке между бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в лёгком весе Майклом Чендлером и экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Оба сейчас участвуют в реалити-шоу The Ultimate Fighter, а по окончании сезона должны сразиться друг с другом. Ожидается, что бой состоится в конце года.

«У Майкла Чендлера есть инструменты, чтобы выиграть бой, но я просто не знаю, воспользуется ли он ими. Если он выйдет и попытается драться так, как сражался в последних трёх боях, думаю, он проиграет. Но если он будет действовать умно, используя борьбу, тейкдауны, то тогда, как мне кажется, бой может сложиться для него отличным образом. В таком случае, полагаю, он определённо сможет выиграть этот поединок. Прямо сейчас я бы поставил на Конора – просто потому, что я действительно считаю, что его удар хорошо поставлен, а контратаки очень хороши», — сказал Дариуш в интервью MMAJunkie.

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