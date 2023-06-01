Мераб Двалишвили постригся налысо

Известный грузинский боец UFC Мераб Двалишвили разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежими фотографиями. Двалишвили показал поход в парикмахерскую, где постригся под ноль.

Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили

Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили

Напомним, в последнем поединке, прошедшем 12 марта в Лас-Вегасе, Мераб сражался с россиянином Петром Яном. Их бой был главным событием спортивного мероприятия. Бой продлился все пять раундов и завершился победой представителя Грузии единогласным решением судей. Двалишвили одержал 16-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету четыре поражения. Ранее сообщалось, что Двалишвили выбыл на 3-4 месяца после операции на руке.

Мераб Двалишвили запрыгнул на трибуну, чтобы поймать фаната: