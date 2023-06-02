Макгрегор высказался об отношении к Жозе Альдо, завершившему карьеру в ММА

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о бывшем бразильском чемпионе промоушена в полулёгкой весовой категории Жозе Альдо. В прошлом году Альдо завершил карьеру в смешанных единоборствах и начал выступать в профессиональном боксе.
«Почему он завершил карьеру? Разве у него не намечалось новых боёв? Я думал, он претендует на титул в легчайшем весе. Но он вдруг решил пойти в бокс. Я не знаю, в чём была причина, но у меня нет ничего, кроме уважения к нему. Настоящий боец, выступавший в нескольких дивизионах. Желаю ему всего наилучшего», — сказал Макгрегор на канале UFC — Ultimate Fighting Championship в YouTube.
Напомним, Макгрегор и Альдо встречались в 2015 году. Поединок завершился победой Конора нокаутом.
5 самых быстрых нокаутов Конора Макгрегора:
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