Боец Hardcore Fighting Мажидов спас жизнь человеку на кассе в магазине
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Боец Hardcore Fighting Джахар Мажидов спас жизнь человеку в продуктовом магазине на кассе, сообщает телеграм-канал RCC.
Инцидент произошёл 29 мая в Москве. Спортсмен единоборств оказал первую медицинскую помощь пострадавшему, у которого случился приступ эпилепсии в магазине, после чего вызвал бригаду скорой помощи. Отмечается, что посетители вокруг растерялись и не понимали, как действовать.
Джахар Мажидов родом из Дагестана. На данный момент он провёл всего три боя в поп-ММА, в которых он дважды смог победить и однажды проиграть. Джахар выступал на турнирах United Steel Fighters и Hardcore Fighting. В своей бойцовской карьере встречался в поединках с Русланом Веретениным, Джавидом Рзаевым и Умедом Музофирбековым.
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