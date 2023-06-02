Эдуард Вартанян: сталкивался с национализмом в России – это очевидно

Известный боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян признался, что ему комфортно проживать в России, хоть он и сталкивался с национализмом.

«С шовинизмом приходилось сталкиваться. Но я не говорил, что совсем не ассоциирую. Я считаю себя армянином. Но это не имеет никакого отношения к тому, ассоциирую я себя с Россией или нет. Россия – это многонациональная страна. А то, что я сталкивался с национализмом – это очевидно.

Если об Армении, она – самая лучшая страна из постсоветского пространства для русских. Там нет никакой русофобии. Культурологических различий нет. Но мне комфортно в России. Какое-то время хотел переехать в Испанию. Но если сейчас хотел бы куда-то переехать, то только в Армению. Если позовут в США выступать, жить там не буду. Хотя я там не был. Был только в Южной Америке. А вообще я бы жил либо в Армении, либо в России», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.