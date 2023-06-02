45-летний Алексей Олейник показал актуальную физическую форму

Известный российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками новым фото. На снимке Алексей стоит с голым торсом. Сейчас Олейнику 45 лет.

Фото: Из личного архива Алексея Олейника

В последнем поединке Олейник встречался с представителем Великобритании Оли Томпсоном. Их бой проходил в ночь на 27 мая мск в Москве в ходе турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Противостояние завершилось победой британца нокаутом в первом раунде.

В общей сложности в активе Алексея 78 боёв в смешанных единоборствах, в которых он держал 60 побед и потерпел 17 поражений. Один раз поединок с его участием завершился вничью.

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