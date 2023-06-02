«Так или иначе это ограбление». Райан Гарсия высказался о бое Ломаченко – Хейни

Звёздный американский легковес Райан Гарсия высказал мнение, что победителем в поединке между бывшим чемпионом мира в трёх весовых категориях Василием Ломаченко и абсолютным чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг) Девином Хейни был украинец.
«Я отправил Хейни сообщение. Написал: «Брат, я считаю, что Лома забрал бой, но попытайся оставить в прошлом всю критику, с которой сейчас столкнулся, и двигайся вперёд.
Я был на арене и полагал, что Лома победил. Многие говорят, что не стоит называть это ограблением. Хорошо, но, когда кто-то заслуживает победу, то так или иначе в каком-то смысле это ограбление. Мне кажется, Лома наносил более эффективные удары. Девин много позировал, его удары не были чистыми», – сказал Гарсия на канале Boxing Champs в YouTube.
Бой между Ломаченко и Девином Хейни состоялся 21 мая в Лас-Вегасе (США). Поединок продлился всю дистанцию и завершился победой Девина единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).
Ломаченко заплакал в раздевалке после поражения от Хейни:
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