Бен Аскрен объяснил, из-за чего Чендлер может потерпеть поражение в бою с Макгрегором

Бывший боец UFC Бен Аскрен поделился мнением об ожидаемом поединке между бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в лёгком весе Майклом Чендлером и экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Оба сейчас участвуют в реалити-шоу The Ultimate Fighter, а по окончании сезона должны сразиться друг с другом. Предполагается, что бой состоится в конце года.
«Я люблю Майкла Чендлера. Он был моим товарищем по команде в колледже, но каждый его бой — почти как подбрасывание монеты. Когда он выходит в октагон, у него есть все шансы уничтожить своего оппонента.
Есть вероятность, что он просто «взорвётся» и положит Макгрегора на землю. Но потом он может выкинуть какую-нибудь сумасшедшую хрень, из-за чего его усыпят. Кроме того, Макгрегор сильно бьёт. Так что я даже не знаю. Хочу, чтобы Майкл победил, но исход может быть любым. Победитель может получить титульный бой. Кто знает?» — сказал Аскрен на канале Даниэля Кормье в YouTube.
Макгрегор оторвал манекену голову ударом ноги:
- 2 июня 2023
-
12:50
-
12:48
-
12:43
-
12:36
-
12:17
-
11:42
-
11:15
-
11:01
-
10:18
-
09:32
-
08:43
-
00:15
- 1 июня 2023
-
23:29
-
22:56
-
22:23
-
21:24
-
20:34
-
19:44
-
19:33
-
19:09
-
18:32
-
18:16
-
17:22
-
16:55
-
16:53
-
16:31
-
15:50
-
15:26
-
14:53
-
14:32
-
13:57
-
13:21
-
12:32
-
12:00
-
11:38