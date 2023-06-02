Бен Аскрен объяснил, из-за чего Чендлер может потерпеть поражение в бою с Макгрегором

Бывший боец UFC Бен Аскрен поделился мнением об ожидаемом поединке между бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в лёгком весе Майклом Чендлером и экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Оба сейчас участвуют в реалити-шоу The Ultimate Fighter, а по окончании сезона должны сразиться друг с другом. Предполагается, что бой состоится в конце года.

«Я люблю Майкла Чендлера. Он был моим товарищем по команде в колледже, но каждый его бой — почти как подбрасывание монеты. Когда он выходит в октагон, у него есть все шансы уничтожить своего оппонента.

Есть вероятность, что он просто «взорвётся» и положит Макгрегора на землю. Но потом он может выкинуть какую-нибудь сумасшедшую хрень, из-за чего его усыпят. Кроме того, Макгрегор сильно бьёт. Так что я даже не знаю. Хочу, чтобы Майкл победил, но исход может быть любым. Победитель может получить титульный бой. Кто знает?» — сказал Аскрен на канале Даниэля Кормье в YouTube.

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