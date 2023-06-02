Фёдор Емельяненко: чем я могу помочь Александру? Ну помогите вы!

Прославленный ветеран смешанных единоборств Фёдор Емельяненко поделился мнением о состоянии брата Александра.

«Александр сделал свой выбор. Чем я могу помочь? Ну помогите. Морально? Помогите вы морально. Как я могу помочь? Сказать: Саша, не пей? Вы же видите, сколько народу его окружает, сколько уговаривает. Александр сделал свой выбор. Пока он с него не свернёт, говорить не о чем. Я стараюсь жить по совести», — сказал Фёдор на канале «Ушатайка» в YouTube.

Александр и Фёдор не общаются друг с другом уже долгие годы. Многие болельщики не раз призывали братьев помириться, но пока прогресса в этом вопросе нет. В последнем бою, который состоялся 26 мая на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ», Александр встречался с представителем поп-ММА Евгенией Ершовым и победил его за счёт болевого приёма во втором раунде.

Александра Емельяненко уводят после победы над Ершовым: