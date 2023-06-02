Боец Hardcore FC рассказал, как спас человеку жизнь

Боец Hardcore Fighting Джахар Мажидов поделился подробностями спасения жизни человеку в продуктовом магазине. Инцидент произошёл 29 мая в Москве. Спортсмен оказал первую медицинскую помощь пострадавшему, у которого случился приступ эпилепсии.
«Мы сидели и увидели, что человек падает. Обычно, когда человек падает, его оставляют на скорую помощь. Но есть моменты, когда нужно реагировать сразу. Я автоматически встал и побежал туда. Сразу понял по рукам, что у него приступ эпилепсии, он задыхается. Как спортсмен, оказал первую помощь. Положил на правый бок и засунул пальцы в рот. Хотел, чтобы он продышался, а он зубами зажал меня в тиски. И трудно было. Вытащил его язык. Шоковая ситуация была. Но больший шок был в том, что люди отбежали от него. Минуты через две он пришёл в себя, пена сошла», — сказал Джахар Мажидов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
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