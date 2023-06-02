Абубакар Нурмагомедов ответил на слова фаната, что главный его успех — родство с Хабибом

Российский боец смешанных единоборств Абубакар Нурмагомедов, выступающий в промоушене UFC, прокомментировал слова о себе от одного из болельщиков в социальных сетях.

«Главные достижения: двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова», — написал фанат, добавив к сообщению несколько смеющихся смайлов.

«И одноклассник Ислама Махачева», — иронично написал Абубакар.

Напомним, в ночь с 3 на 4 июня мск в Лас-Вегасе (США) Абубакар проведёт поединок с представителем Бразилии Элизеу дос Сантосом. Является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. На его счету 21 бой в ММА, в котором он одержал 17 побед, потерпел три поражения, а один поединок с его участием завершился вничью.

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