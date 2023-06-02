Боец ACA Вартанян: верю, что Ян может вернуться. Пётр — парень с характером

Российский боец смешанных искусств Эдуард Вартанян порассуждал на тему того, кто может стать следующим чемпионом UFC из России. Одним из предложенных кандидатов стал бывший чемпион UFC Пётр Ян.

«Следующий чемпион UFC из России? Однозначно Анкалаев. Серёга Павлович. Но ему будет тяжело. Но непонятно, что с Джонсом. То он говорит, что завершит, то не завершит. Но со всеми топами тяжей Серёга будет фаворит, я в этом не сомневаюсь. Умар Нурмагомедов. Спокойно может взять пояс. Верю, что Пётр Ян может вернуться. Всё зависит от него. Пётр – парень с характером. У него проблемы с тактико-технической особенностью. Может быть, что-то связано с психологией», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.