«Это уголовное дело». Фёдор Емельяненко — о допуске брата Александра на бой с Ершовым

Прославленный ветеран смешанных единоборств Фёдор Емельяненко заявил, что допускать его брата Александра к поединку с представителем поп-ММА Евгенией Ершовым было ни в коем случае нельзя. Фёдор также негативно высказался о поп-ММА, высказав мнение, что такой вид боёв нужно запретить.
«Мне кажется, это всё [поп-ММА] нужно запрещать в жёсткой форме. Кто этим будет заниматься? Прокуратура совместно с Министерством спорта, федерации совместно с Министерством, прокуратурой — не знаю. Но это надо запрещать. Что тот же Александр вышел на бой в таком состоянии… конечно, Хрюнов может говорить всё что угодно — что его [Александра] врачи допустили… Ну так покажите этих врачей. Это уголовное дело — допустить человека [к бою] в таком состоянии. У нас почему-то, как на работу выходить, рамки стоят… Не рамки, а эти… алкотестеры, да. А артисты позволяют себе быть и пьяными, и под действием наркотиков. Спортсмены тоже уже. Дурдом вообще! Это его работа… Так не должно быть», — приводит слова Фёдора «Спорт-экспресс».
Бой Александра и Евгения Ершова состоялся 26 мая на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Емельяненко победил за счёт болевого приёма во втором раунде.
Александра Емельяненко уводят после победы над Ершовым:
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