Мухаммад раскрыл, даст ли Камару Усману титульный шанс, если станет чемпионом UFC

Американский боец ММА Белал Мухаммад, занимающий сейчас третье место в рейтинге UFC полусреднего веса (до 77 кг), признался, что охотно сразился бы с Камару Усманом, если бы завоевал чемпионский пояс.

«Я думаю, Камару Усман ждёт возможности получить титульный бой. И если Леон потеряет пояс в поединке со мной, а я думаю, что так и будет, я дам Камару возможность отобрать этот пояс у меня. Он долгое время был чемпионом. Честно говоря, я не думаю, что он проиграл в третьем бою с Леоном, поэтому я точно дал бы ему титульный бой», — сказал Мухаммад на канале The Schmo в YouTube.

Напомним, бой между Усманом и Леоном Эдвардсом состоялся в ночь с 18 на 19 марта мск на турнире UFC 286 в Лондоне. Противостояние продлилось все пять раундов, по итогам которых судьи отдали победу Эдвардсу — 48-46, 48-46, 47-47. Таким образом, Леон защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

Адесанья с Усманом отмечает в ночном клубе победу на UFC 287: