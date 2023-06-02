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Белал Мухаммад надеется, что ему дадут титульный бой с Эдвардсом в Абу-Даби

Белал Мухаммад надеется, что ему дадут титульный бой с Эдвардсом в Абу-Даби
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Американский боец смешанных единоборств Белал Мухаммад, выступающий в полусредней весовой категории UFC, рассчитывает получить титульный поединок с Леоном Эдвардсом в Абу-Даби, где в октябре пройдёт турнир UFC 294.

«Нам гарантирован титульный бой, так что нужно подождать, что произойдёт с этими придурками Колби и Леоном. От нас не зависит ничего. Но я надеюсь, что Дана Уайт поймёт, что у него есть тот, кто действительно бьётся, кто принял бой на трёхнедельном уведомлении и вышел биться с рейтинговым соперником.

За две недели до конца Рамадана они вызвали меня, потому что во мне нуждались, и я пришёл. Так что, может быть, они дадут мне титульный бой в Абу-Даби. Этого хочет и Эдвардс, это самое разумное решение в мире», — сказал Мухаммад в интервью The Schmo.

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