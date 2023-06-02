Пётр Ян рассказал о визите допинг-офицеров USADA

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян сообщил, что его посетили допинг-офицеры USADA и взяли тесты.

«А ещё с утра была USADA-допинг компания», — написал Ян на своей странице в социальных сетях.

Фото: Социальные сети Петра Яна

Пётр Ян свой последний поединок провёл в марте этого года. Соперником россиянина стал грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили. Ян проиграл единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

Всего в активе Петра Яна 21 поединок в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел пять поражений. Сейчас российский боец идёт на серии из трёх поражений кряду. Кроме Двалишвили, Ян также проиграл Алджамейну Стерлингу и Шону О'Мэлли.