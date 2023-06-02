Райан Гарсия: я проиграл, и все меня бросили, никого не осталось

Американский боксёр Райан Гарсия заявил, что после поражения от Джервонты Дэвиса от него отвернулась вся команда.

«Я проиграл, и все меня бросили. Я знал, что в случае поражения ты узнаешь, кто в действительности поддерживает тебя. В моём случае не осталось никого. Никто не пришёл на пресс-конференцию, никто ничего не сделал. Меня предали по ходу тренировочного лагеря. Никто из команды не подбадривал меня, даже сторона Джервонты Дэвиса проявила ко мне больше сочувствия, чем те, кто был со мной», — приводит слова Гарсии BoxingScene.

Бой Джервонты Дэвиса и Райана Гарсии прошёл 22 апреля и завершился победой Джервонты техническим нокаутом в седьмом раунде. Это было первое поражение Гарсии в профессиональной карьере.