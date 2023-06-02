Гэтжи объяснил, как, по его мнению, должен определиться следующий соперник Ислама Махачева

Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи высказался о том, с кем должен провести свой следующий поединок действующий чемпион дивизиона Ислам Махачев.
«Рейтинги составляют не просто так. Возможно, они не такие честные, как мы думаем, но Порье — второй в нём, я — третий, а в другом бою будут биться первый номер Чарльз Оливейра и четвёртый — Бенеил Дариуш. Чемпион должен с кем-то драться. Если там выиграет Дариуш, он должен драться с Махачевым, а потом в очереди тот, кто выиграет в нашем бою с Порье. Если же выиграет Оливейра, то в Абу-Даби должен выходить один из нас с Дастином», — сказал Гэтжи в интервью Даниэлю Кормье.
Бой Бенеила Дариуша и Чарльза Оливейры пройдёт на турнире UFC 289, поединок Порье и Гэтжи возглавит турнир UFC 291.
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