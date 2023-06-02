Хирамагомедов нокаутировал Власенко в поединке на АСА 158

Сегодня, 2 июня, в Санкт-Петербурге проходит очередной турнир по смешанным единоборствам АСА 158, в рамках которого прошёл в том числе поединок между российскими бойцами Гаджимурадом Хирамагомедовым и Станиславом Власенко.

Хирамагомедов нокаутировал соперника во втором раунде.

В своём предыдущем поединке, который состоялся в декабре прошлого года, Хирамагомедов одержал победу над бразильцем Сиро Родригесом, выиграв техническим нокаутом. Всего в активе 31-летнего россиянина 15 побед при пяти поражениях в профессиональных смешанных единоборствах.

Станислав Власенко потерпел второе поражение подряд. Ранее он единогласным решением судей проиграл Хусейну Халиеву в октябре прошлого года. Всего у бойца 17 побед при шести поражениях в ММА.