Хирамагомедов нокаутировал Власенко в поединке на АСА 158
Поделиться
Сегодня, 2 июня, в Санкт-Петербурге проходит очередной турнир по смешанным единоборствам АСА 158, в рамках которого прошёл в том числе поединок между российскими бойцами Гаджимурадом Хирамагомедовым и Станиславом Власенко.
Хирамагомедов нокаутировал соперника во втором раунде.
В своём предыдущем поединке, который состоялся в декабре прошлого года, Хирамагомедов одержал победу над бразильцем Сиро Родригесом, выиграв техническим нокаутом. Всего в активе 31-летнего россиянина 15 побед при пяти поражениях в профессиональных смешанных единоборствах.
Станислав Власенко потерпел второе поражение подряд. Ранее он единогласным решением судей проиграл Хусейну Халиеву в октябре прошлого года. Всего у бойца 17 побед при шести поражениях в ММА.
Комментарии
- 2 июня 2023
-
23:28
-
22:48
-
22:25
-
21:41
-
20:56
-
20:13
-
19:37
-
18:41
-
18:18
-
17:15
-
16:23
-
15:23
-
14:29
-
14:03
-
13:47
-
13:40
-
13:29
-
12:50
-
12:48
-
12:43
-
12:36
-
12:17
-
11:42
-
11:15
-
11:01
-
10:18
-
09:32
-
08:43
-
00:15
- 1 июня 2023
-
23:29
-
22:56
-
22:23
-
21:24
-
20:34
-
19:44
Партнерский контент