Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Вязигин выиграл у Тони Джонсона единогласным решением судей в соглавном событии АСА 158

Вязигин выиграл у Тони Джонсона единогласным решением судей в соглавном событии АСА 158
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 2 июня, в Санкт-Петербурге проходит очередной турнир по смешанным единоборствам АСА 158, в рамках соглавного события которого прошёл поединок между российским бойцом Антоном Вязигиным и американцем Тони Джонсоном.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Вязигина единогласным решением судей. Россиянин вышел в полуфинал Гран-при АСА тяжёлого веса.

Для Вязигина это был первый поединок с декабря 2020 года. Тогда Антон потерпел поражение единогласным решением судей от своего соотечественника Евгения Гончарова. Всего в активе Вязигина 16 побед при четырёх поражениях в ММА.

Тони Джонсон последний бой также проводил с Гончаровым в сентябре прошлого года и проиграл нокаутом в первом раунде. Всего у него 16 побед, восемь поражений и ничья.

Материалы по теме
АСА 158: Мохнаткин против Оленичева, возвращение Джонсона! LIVE
Live
АСА 158: Мохнаткин против Оленичева, возвращение Джонсона! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023