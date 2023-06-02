Вязигин выиграл у Тони Джонсона единогласным решением судей в соглавном событии АСА 158

Сегодня, 2 июня, в Санкт-Петербурге проходит очередной турнир по смешанным единоборствам АСА 158, в рамках соглавного события которого прошёл поединок между российским бойцом Антоном Вязигиным и американцем Тони Джонсоном.
Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Вязигина единогласным решением судей. Россиянин вышел в полуфинал Гран-при АСА тяжёлого веса.
Для Вязигина это был первый поединок с декабря 2020 года. Тогда Антон потерпел поражение единогласным решением судей от своего соотечественника Евгения Гончарова. Всего в активе Вязигина 16 побед при четырёх поражениях в ММА.
Тони Джонсон последний бой также проводил с Гончаровым в сентябре прошлого года и проиграл нокаутом в первом раунде. Всего у него 16 побед, восемь поражений и ничья.
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