Михаил Мохнаткин одержал победу над Оленичевым в главном событии турнира АСА 158

Сегодня, 2 июня, в Санкт-Петербурге проходит очередной турнир по смешанным единоборствам АСА 158, в главном событии которого встретились российские бойцы Михаил Мохнаткин и Олег Оленичев.
Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Мохнаткина единогласным решением судей. Таким образом, Михаил вышел в полуфинал Гран-при АСА в полутяжёлой весовой категории.
Михаил Мохнаткин свой последний бой провёл в промоушене Open FC в декабре 2021 года и одержал победу над Винисиусом Морейрой единогласным решением судей. Всего в активе 33-летнего бойца 15 побед при пяти поражениях в профессиональных смешанных единоборствах.
Олег Оленичев потерпел второе поражение подряд. До этого он проиграл Муслиму Магомедову техническим нокаутом. Всего в активе 31-летнего бойца 17 побед и восемь поражений в ММА.
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