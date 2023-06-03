Махачев поддержал Абубакара Нурмагомедова перед боем на UFC Vegas 74
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Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев выразил поддержку Абубакару Нурмагомедову перед боем на UFC Vegas 74, где тому предстоит встретиться с бразильцем Элизеу Залески дос Сантосом.
«Одноклассник. Он так хочет выиграть, обналичить чек и вернуться домой, вы даже представить себе не можете», — написал Махачев на своей странице в социальных сетях.
Абубакар Нурмагомедов провёл 21 поединок в профессиональных смешанных единоборствах и одержал в них 17 побед при трёх поражениях. Ещё один поединок завершился вничью. В UFC у двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова две победы и поражение.
У Элизеу Залески дос Сантоса 23 победы и семь поражений в ММА.
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