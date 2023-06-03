«Ты всё ещё плачешь, будь мужчиной». Оскар де ла Хойя раскритиковал Райана Гарсию

Глава Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя отреагировал на высказывания американского боксёра, бывшего временного чемпиона WBC Райана Гарсии, который заявил, что после поражения от Джервонты Дэвиса команда отвернулась от него.

«Чёрт возьми, Райан, уже прошло два месяца с тех пор, а ты всё ещё плачешь из-за пресс-конференции. Ты сам и твой советник Лупе Валенсия виноваты в этом поражении. Это он настоял, и ты согласился на ограничения по набору веса, и это стало причиной поражения. Так что будь мужчиной и прими это», — написал де ла Хойя на своей странице в социальных сетях.

Поединок Райана Гарсии и Джервонты Дэвиса прошёл в апреле и завершился поражением Гарсии техническим нокаутом. Это первое поражение Райана в профессиональной карьере.