Марлон Вера: мне сказали, Пётр Ян не хочет возвращаться в октагон до декабря

Эквадорский боец смешанных единоборств, шестой номер рейтинга легчайшей весовой категории Марлон Вера заявил о желании провести поединок с россиянином Петром Яном, но экс-чемпион не хочет возвращаться в октагон до декабря.

«Я хочу драться, но мне сказали, что Ян не хочет возвращаться в октагон до декабря. Я усердно работаю, становлюсь лучше, и я очень голоден», — написал Вера на своей странице в социальных сетях.

Пятый номер рейтинга Пётр Ян в последнем поединке в марте проиграл единогласным решением судей в поединке с Мерабом Двалишвили и сейчас идёт на серии из трёх поражений подряд.

Марлон Вера также в марте провёл свой последний бой и потерпел поражение от Кори Сэндхагена раздельным решением судей.