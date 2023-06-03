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Марлон Вера: мне сказали, Пётр Ян не хочет возвращаться в октагон до декабря

Марлон Вера: мне сказали, Пётр Ян не хочет возвращаться в октагон до декабря
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Эквадорский боец смешанных единоборств, шестой номер рейтинга легчайшей весовой категории Марлон Вера заявил о желании провести поединок с россиянином Петром Яном, но экс-чемпион не хочет возвращаться в октагон до декабря.

«Я хочу драться, но мне сказали, что Ян не хочет возвращаться в октагон до декабря. Я усердно работаю, становлюсь лучше, и я очень голоден», — написал Вера на своей странице в социальных сетях.

Пятый номер рейтинга Пётр Ян в последнем поединке в марте проиграл единогласным решением судей в поединке с Мерабом Двалишвили и сейчас идёт на серии из трёх поражений подряд.

Марлон Вера также в марте провёл свой последний бой и потерпел поражение от Кори Сэндхагена раздельным решением судей.

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