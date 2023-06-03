Гэтжи: впечатляет то, что Порье сделал с Макгрегором

Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи выразил уважение Дастину Порье, с которым ему предстоит провести бой 29 июля на турнире UFC 291.

«Первый бой с Порье был отличным опытом для меня. Я очень уважаю этого парня. То, что он сделал с Конором Макгрегором в двух последних боях, очень впечатляет. Мне нравится смотреть, как ломают этого парня.

Итак, я знаю, что должен быть идеален, чтобы выиграть у Порье. Тут нет никакой враждебности. Мы два самых жестоких спортсмена здесь. Мы любим то, чем занимаемся, любим устраивать бойню и предвкушаем то, что нам предстоит пройти. Я в себе очень уверен после победы в последнем поединке», — сказал Гэтжи в интервью Даниэлю Кормье.