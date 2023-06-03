Источник: Джервонта Дэвис нарушил условия домашнего ареста и отправится в тюрьму

Американский непобеждённый боксёр, действующий чемпион в трёх весовых категориях Джервонта Дэвис нарушил условия домашнего ареста и будет отправлен в тюрьму, сообщает The Baltimore Banner.

По условиям приговора о домашнем аресте боксёр должен был провести 90 дней в доме своего отца Келвина Форда, а также Джервонте разрешили посещать спортзал. В четверг Дэвиса взяли под стражу после того, как он провёл ночь в отеле Four Seasons в Балтиморе.

При этом адвокат объяснил нарушение условий домашнего ареста тем, что боксёр не может жить с отцом, так как в доме только одна спальня. Судья тем не менее постановил, что остаток срока домашнего ареста Джервонта Дэвис проведёт в тюрьме.

Всего в активе Джервонты Дэвиса 29 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 29 побед, в том числе 27 нокаутом.