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Дастин Порье: могу финишировать любого легковеса в мире

Дастин Порье: могу финишировать любого легковеса в мире
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Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории Дастин Порье высказался о предстоящем поединке с Джастином Гэтжи. Бой станет главным событием турнира UFC 291.

«Я смогу снова его прикончить, сто процентов. Я могу финишировать любого легковеса в мире, просто должен быть в нужном психологическом настрое для этого. У меня будет 25 минут, чтобы сделать это, и 29 июля я буду блистать, как бриллиант, обещаю вам это», — сказал Порье в интервью Даниэлю Кормье.

Бой Дастина Порье и Джастина Гэтжи пройдёт 29 июля, на кону будет стоять пояс BMF. Стоит отметить, что ранее бойцы уже встречались в 2018 году и тогда Порье выиграл техническим нокаутом.

В активе Порье 29 побед при семи поражениях в ММА, Гэтжи выиграл 24 поединка и потерпел четыре поражения.

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