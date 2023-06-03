Ковингтон: Макгрегор открыл двери для каждого бойца, он часть истории

Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в полусредней весовой категории Колби Ковингтон поделился мнением об экс-обладателе титулов в двух дивизионах Коноре Макгрегоре.
«Конор Макгрегор — отличный боец, он часть истории. Нокаут Жозе Альдо за 13 секунд — один из самых невероятных моментов, которые когда-либо были в UFC. Никто не повторит то, что делал Конор, он лучший шоумен и гениальный бизнесмен. Надеюсь, мне удастся с ним пересечься и сразиться после того, как я отберу титул у Леона Эдвардса. У меня нет ничего, кроме уважения и восхищения, к Макгрегору, он открыл двери для каждого бойца», — сказал Ковингтон на YouTube-канале MSCS Media.
Колби Ковингтон в следующем поединке должен сразиться за титул чемпиона UFC в полусреднем весе с Леоном Эдвардсом.
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