Ковингтон: Макгрегор открыл двери для каждого бойца, он часть истории

Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в полусредней весовой категории Колби Ковингтон поделился мнением об экс-обладателе титулов в двух дивизионах Коноре Макгрегоре.

«Конор Макгрегор — отличный боец, он часть истории. Нокаут Жозе Альдо за 13 секунд — один из самых невероятных моментов, которые когда-либо были в UFC. Никто не повторит то, что делал Конор, он лучший шоумен и гениальный бизнесмен. Надеюсь, мне удастся с ним пересечься и сразиться после того, как я отберу титул у Леона Эдвардса. У меня нет ничего, кроме уважения и восхищения, к Макгрегору, он открыл двери для каждого бойца», — сказал Ковингтон на YouTube-канале MSCS Media.

Колби Ковингтон в следующем поединке должен сразиться за титул чемпиона UFC в полусреднем весе с Леоном Эдвардсом.