Алекс Перейра заявил, что планирует возвращение в средний вес UFC
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Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в средней весовой категории Алекс Перейра заявил, что в будущем планирует вернуться в дивизион.
После поражения от Исраэля Адесаньи и утраты титула Перейра перешёл в полутяжёлый вес.
«Я ещё могу вписаться в лимит среднего веса. Если бы надо было сделать вес к 29 июля, то я бы сделал. Просто после такой весогонки надо дать отдых телу. Не знаю, как всё будет складываться дальше, но я подерусь два-три раза в полутяжёлом весе и готов буду продолжать выступления в среднем дивизионе», — приводит слова Перейры MMA Fighting.
29 июля Алекс Перейра дебютирует в полутяжёлом весе поединком с польским бойцом Яном Блаховичем в соглавном событии турнира UFC 291.
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