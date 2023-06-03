Абубакар Нурмагомедов — дос Сантос: прямой эфир боя начнётся примерно в 4:00 мск

В ночь с 3 на 4 июня в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 46.

В рамках шоу свой поединок проведёт российский боец полусреднего веса (до 77 кг) Абубакар Нурмагомедов (17-3-1), соперником которого станет 36-летний Элизеу дос Сантос. Бразилец выступает в сильнейшей организации мира с 2015 года и за это время одержал девять побед и потерпел три поражения.

Абубакару Нурмагомедову 33 года. Боец выступает в UFC с 2019 года. В своём последнем бою на UFC 280 в октябре он победил единогласным судейским решением соотечественника Гаджи Омаргаджиева.

Российские зрители смогут посмотреть бойцовский вечер на платформе UFC Fight Pass. Также трансляцию проведут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию спортивного шоу, начало предварительного карда – в 1:00 мск, основного – в 4:00 мск.