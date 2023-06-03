Промоутер Джошуа назвал приоритетного соперника, бой запланирован на август

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа (25-3, 22 KO), сообщил, что его подопечный нацелен на реванш с соотечественником Диллианом Уайтом (29-3, 19 KO), который может состояться уже в августе.

«Бой с Диллианом Уайтом очень опасен для Джошуа. И это дерзкое решение, если учесть, что он знает гонорар за поединок с Уайлдером в декабре, но это его желание. Этот поединок должен состояться и состояться в августе», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, в своём последнем бою, прошедшем в начале апреля, Джошуа победил единогласным решением американца Джермейна Франклина. Уайт также в своём последнем выступлении встречался с Франклином, победив его раздельным решением.