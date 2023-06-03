Порье сказал, что должен сделать Чендлер для победы над Макгрегором
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Двукратный претендент на чемпионский титул UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг), именитый американец Дастин Порье высказался о предстоящем поединке между бывшими соперниками ирландским экс-чемпионом Конором Макгрегором и соотечественником Майклом Чендлером.
«Сможет ли Чендлер поразить больную ногу Конора? Это будет непросто осуществить, находясь в открытой стойке, да и к тому же Конор – левша. Чендлеру придётся сменить стойку, но из-за этого у него могут начаться проблемы.
Я буду смотреть каждое выступление Чендлера. Мне кажется, что ему нужно бороться и использовать возможности», – сказал Порье в интервью изданию MMAJunkie.
Ранее Макгрегор высказался об отношении к Жозе Альдо, завершившему карьеру в ММА.
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