Порье сказал, что должен сделать Чендлер для победы над Макгрегором

Двукратный претендент на чемпионский титул UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг), именитый американец Дастин Порье высказался о предстоящем поединке между бывшими соперниками ирландским экс-чемпионом Конором Макгрегором и соотечественником Майклом Чендлером.

«Сможет ли Чендлер поразить больную ногу Конора? Это будет непросто осуществить, находясь в открытой стойке, да и к тому же Конор – левша. Чендлеру придётся сменить стойку, но из-за этого у него могут начаться проблемы.

Я буду смотреть каждое выступление Чендлера. Мне кажется, что ему нужно бороться и использовать возможности», – сказал Порье в интервью изданию MMAJunkie.

Ранее Макгрегор высказался об отношении к Жозе Альдо, завершившему карьеру в ММА.