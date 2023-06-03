Украинский чемпион Bellator отказался оскорблять россиян в интервью

Действующий чемпион Bellator в полусреднем весе (до 77 кг) украинец Ярослав Амосов отказался оскорблять россиян в выпуске подкаста «Это Ирпень, Гриша».

Ведущий предложил бойцу выбрать одно из ругательств для граждан России, на что последний ответил: «Я думаю, можно без традиции. Не знаю, жёстко это».

Ярославу Амосову 29 лет. Украинец выступает с 2012 года, в июле 2018-го провёл дебютный поединок в американском промоушене Bellator. В июне 2021 года Амосов сразился за чемпионский титул в полусреднем весе, победив единогласным судейским решением бразильца Дагласа Лиму. Всего на счету спортсмена в смешанных единоборствах 27 побед и ни одного поражения.