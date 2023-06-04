Джошуа опроверг слух о переговорах с Уайтом, Диллиан ответил

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) прокомментировал слова своего промоутера Эдди Хирна, ранее заявившего, что его подопечный готовится к реваншу с соотечественником Диллианом Уайтом (29-3, 19 KO) в августе.
«Я не знаю о переговорах с Диллианом Уайтом. Каждый день одно и то же, Джошуа делает это, Джошуа делает то…» – написал Джошуа в социальных сетях, позже удалив пост.
«А как насчёт того, чтобы перестать быть девчонкой. Давай устроим бой. Ты чертовски странный парень. Вечно говоришь всякое дерьмо, а затем удаляешь посты. Будь мужиком», – ответил Уайт.
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в начале апреля, Джошуа победил единогласным судейским решением американца Джермейна Франклина. Уайт в ноябре также сразился с Франклином, победив его раздельным решением.
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