IBF определит претендента на чемпионский титул в полусреднем весе 9 июля

Международная боксёрская федерация (IBF) определит претендента на чемпионский титул в полусреднем весе (до 66,7 кг) 9 июля, сообщает издание BoxingScene.
Обладатель временного титула американец Джарон Эннис (30-0, 27 KO) сразится с колумбийцем Ройманом Вильей (26-1, 24 KO), поединок станет частью боксёрского вечера от PBC в Атлантик-Сити (США).
Джарону Эннису 25 лет. Американец выступает на профессиональном ринге с 2016 года и имеет в своём активе досрочную победу над российским экс-чемпионом Сергеем Липинцом. В январе завоевал временный титул IBF, победив единогласным решением украинца Карена Чухаджяна.
Ройману Вилье 30 лет. Венесуэлец заявил о себе в январе, победив раздельным решением американского проспекта Рашиди Эллиса.
Напомним, абсолютный чемпион дивизиона определится в бою между американцами Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом, который состоится 30 июля.
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