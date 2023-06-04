Чемпион WBO во втором полулёгком весе определится 13 августа

Чемпион мира по версии WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг) мексиканец Эмануэль Наваррете (37-1, 33 KO) проведёт защиту титула 13 августа, сообщает инсайдер ESPN Майк Коппинджер.
Соперником Наваррете станет бывший чемпион мира и соотечественник Оскар Вальдес (31-1, 23 KO), поединок возглавит боксёрский вечер от промоутерской компании Top Rank в Глендейле (США).
Эмануэлю Наваррете 28 лет. Мексиканец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и впоследствии стал чемпионом мира во втором легчайшем (до 55,3 кг), полулёгком (до 57,2 кг) и втором полулёгком дивизионе.
Оскару Вальдесу 31 год. Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году. В июле 2016-го стал чемпионом мира в полулёгком весе, в феврале 2021-го – во втором полулёгком. Единственное поражение потерпел в бою с американцем Шакуром Стивенсоном.
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