Максим Гришин проиграл Филипе Линсу

В Лас-Вегасе завершился бой в полутяжёлом весе между россиянином Максимом Гришиным и бразильцем Филипе Линсом на турнире UFC on ESPN: Kara-France vs. Albazi. В нём 37-летний южноамериканец одержал победу решением судей.

39-летний Гришин потерпел 10-е поражение в карьере в смешанных единоборствах в 44-м бою. На его счету также 32 победы и две ничьи.

Линс выиграл третий поединок подряд в ММА. На его счету стало 17 побед при пяти поражениях.

В главном бою вечера сойдутся представители легчайшего веса Кай-Кара Франс и Амир Альбази. Участие в турнире примет ещё один россиянина Абубакар Нурмагомедов, который подерётся с Элизеу дос Сантосом. Также в предварительном карде выступит знаменитый тяжеловес Андрей Орловский.