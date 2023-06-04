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Максим Гришин проиграл Филипе Линсу

Максим Гришин проиграл Филипе Линсу
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В Лас-Вегасе завершился бой в полутяжёлом весе между россиянином Максимом Гришиным и бразильцем Филипе Линсом на турнире UFC on ESPN: Kara-France vs. Albazi. В нём 37-летний южноамериканец одержал победу решением судей.

39-летний Гришин потерпел 10-е поражение в карьере в смешанных единоборствах в 44-м бою. На его счету также 32 победы и две ничьи.

Линс выиграл третий поединок подряд в ММА. На его счету стало 17 побед при пяти поражениях.

UFC 2023. UFC Fight Night (on ESPN 46), Лас-Вегас, США
Филипе Линс (W) - Максим Гришин
04 июня 2023, воскресенье. 01:05 МСК
Окончено
UD

В главном бою вечера сойдутся представители легчайшего веса Кай-Кара Франс и Амир Альбази. Участие в турнире примет ещё один россиянина Абубакар Нурмагомедов, который подерётся с Элизеу дос Сантосом. Также в предварительном карде выступит знаменитый тяжеловес Андрей Орловский.

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