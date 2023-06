Абубакар Нурмагомедов проиграл Элизеу дос Сантосу

В Лас-Вегасе завершился бой в полусреднем весе между россиянином Абубакаром Нурмагомедовым и бразильцем Элизеу Залески дос Сантосом на турнире UFC on ESPN: Kara-France vs. Albazi. Победу в нём разделённым решением судей одержал 36-летний южноамериканец.

33-летний Нурмагомедов потерпел четвёртое поражение в карьере в смешанных единоборствах в 22-х боях. На его счету также 17 побед и одна ничья.

Дос Сантос выиграл 24-й бой в карьере при семи поражениях.

Ранее на этом же турнире россиянин Максим Гришин проиграл бразильцу Филипе Линсу в полутяжёлом весе решением судей.



В главном бою вечера сойдутся представители легчайшего веса Кай-Кара Франс и Амир Альбази. Перед ними также пройдут поединки Алекс Касерес vs Даниэль Пинеда, Джесси Батлер vs Джим Миллер, Виктор Альтамирано vs Тим Эллиотт, Карин Силва vs Кетлен Соуза.