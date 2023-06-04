Алекс Касерес одолел Даниэля Пинеду судейским решением

В Лас-Вегасе (США) проходит турнир смешанных единоборств UFC Fight Night (on ESPN 46), на котором завершился соглавный бой вечера между американцем Алексем Касересом и его соотечественником Даниэлем Пинедой в полулёгкой весовой категории (65,8 кг). Бой завершился победой Касереса судейским решением.

Таким образом, Касерес одержал 21 победу в карьере, среди которых четыре нокаута и девять сабмишнов, при 13 поражениях. Ветеран Пинеда уже претерпел 15 поражение в карьере при 28 победах, среди которых только досрочные результаты — 9 нокаутов и 19 сабмишнов.

Ранее на этом же турнире россиянин Максим Гришин проиграл бразильцу Филипе Линсу в полутяжёлом весе решением судей.

В главном бою вечера сойдутся представители легчайшего веса Кай-Кара Франс и Амир Альбази.