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Появились судейские записки боя Нурмагомедов — дос Сантос

Появились судейские записки боя Нурмагомедов — дос Сантос
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В ночь на 4 июня в Лас-Вегасе (США) на арене «ЮЭфСи Апекс» проходит турнир смешанных единоборств UFC Fight Night (on ESPN 46). Российский боец Абубакар Нурмагомедов проиграл раздельным решением бразильцу Элизеу Залески дос Сантосу. Бой проходил в рамках полусредней весовой категории (до 77,1 кг).

После окончания боя появились судейские записки поединка.

Судейские карточки боя Дос Сантос vs Нурмагомедов

Судейские карточки боя Дос Сантос vs Нурмагомедов

33-летний Нурмагомедов потерпел четвёртое поражение в карьере в смешанных единоборствах в 22-х боях. На его счету также 17 побед и одна ничья.

Дос Сантос выиграл 24-й бой в карьере при семи поражениях.

Ранее на этом же турнире россиянин Максим Гришин проиграл бразильцу Филипе Линсу в полутяжёлом весе решением судей.

В главном бою вечера сойдутся представители легчайшего веса Кай-Кара Франс и Амир Альбази.

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