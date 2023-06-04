Амир Альбази одолел Кай Кара-Франса раздельным судейским решением

В ночь на 4 июня в Лас-Вегасе (США) на арене «ЮЭфСи Апекс» проходил турнир смешанных единоборств UFC Fight Night (on ESPN 46). Главный бой вечера между новозеландцем Кай Кара-Франсом и представителем Ирака Амиром Альбази завершился победой Альбази раздельным решением судей. Бой проходил в рамках наилегчайшей весовой категории (до 56,7 кг).

Таким образом, Альбази одержал 17 победу в своей карьере, среди которых пять нокаутов и девять сабмишенов, лишь при одном поражении. В карьере Кара-Франса произошло 11 поражение при 24 победах, среди которых 11 нокаутов и три сабмишена.

Ранее на этом же турнире россиянин Максим Гришин проиграл бразильцу Филипе Линсу в полутяжёлом весе решением судей. В соглавном бою американец Алекс Касерес одолел своего соотечественника Даниэля Пинеду судейским решением.