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Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC on ESPN 46

Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC on ESPN 46
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В ночь на 4 июня в Лас-Вегасе (США) на арене «ЮЭфСи Апекс» проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night (on ESPN 46). Главный бой вечера между новозеландцем Каем Кара-Франсом и представителем Ирака Амиром Альбази завершился победой Альбази раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47). Бой проходил в рамках наилегчайшей весовой категории (до 56,7 кг).

Стали известны обладатели бонусов в размере $ 50 тыс. по итогам турнира.

Американские бойцы Алекс Касерес и Даниэль Пинеда получили награду за лучший бой вечера. Касерес победил Пинеду единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Бонус за лучшее выступление вечера получили американец Мухаммаджон Наимов, победивший техническим нокаутом австралийца Джейми Малларки; а также американец Джим Миллер, нокаутировавший своего соотечественника Джесси Батлера.

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