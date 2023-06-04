Экс-тренер Вердума: Фабрисиу — отличный соперник для Нганну
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Бывший тренер Фабрисиу Вердума Рафаэль Кордейро считает, что его экс-подопечный будет отличным соперником для Фрэнсиса Нганну.
И Вердум, и Нганну являются бывшими чемпионами UFC в тяжёлой весовой категории. В мае стало известно, что Нганну подписал контракт с PFL. Ожидается, что он начнёт выступать в новом промоушене с 2024 года.
«Я считаю, что Фабрисиу станет отличным соперником для Нганну. Если бы им пришлось кого-то выбирать, то считаю, что именно Вердум — тот, кто может доказать, что всё ещё находится в игре. Сейчас лучшее время в его карьере, в 45 лет он находится в отличной форме, а уровень техники позволяет провести отличный бой с Нганну. В клетке их шансы будут равны», — цитирует тренера MMAJunkie.
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