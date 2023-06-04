Пауло Коста заявил, что не верит в бой между Чимаевым и Усманом

Бразильский боец смешанных единоборств, экс-претендент на титул чемпиона UFC в средней весовой категории Пауло Коста высказался о возможном поединке между непобеждённым шведско-чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым и экс-обладателем титула в полусреднем дивизионе Камару Усманом.
«Нет-нет, я не верю, что этот бой состоится. Чимаев больше не сможет сделать 77 килограммов, а Дана Уайт не любит все эти промежуточные веса», — приводит слова Косты Sportskeeda.
Ранее Чимаев и Усман договаривались в социальных сетях о поединке, а Хамзат предполагал, что бой может состояться на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Сам Дана Уайт сообщал, что Усман приезжал к нему в офис и просил устроить бой с Чимаевым.
В активе Хамзата Чимаева 12 побед в 12 поединках в профессиональных смешанных единоборствах, Камару Усман одержал 20 побед в 23 поединках в ММА.
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