«Я устрою тебе бой с Джоном Джонсом». Дана Уайт предложил Тайсону Фьюри выступить в UFC

Президент американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт в очередной раз заявил, что готов организовать поединок между действующим чемпионом организации в тяжёлом весе Джоном Джонсом и непобеждённым британским боксёром Тайсоном Фьюри.
«Тайсон, я очень уважаю тебя, но ты действительно хочешь выяснить, кто самый крутой парень на планете? Я устрою тебе бой с Джоном Джонсом в октагоне. Мы нашли способ заплатить Флойду Мейвезеру, найдём возможность заплатить и тебе, Тайсон. Так что наше предложение такое — ты хочешь сделать это в UFC?» — сказал Дана Уайт на пресс-конференции.
Ранее Тайсон Фьюри и Джон Джонс устроили перепалку в социальных сетях. Джонс призвал Фьюри провести бой по правилам ММА, а Тайсон, в свою очередь, заявил, что готов драться только на ринге.
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