Усик: Ломаченко ограбили в бою с Хейни

Украинский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик прокомментировал поражение своего соотечественника Василия Ломаченко в поединке с Девином Хейни.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе прошёл 20 мая в Лас-Вегасе и завершился победой Хейни единогласным решением судей.

«7-5, такой счёт я насчитал. Я уверен, что Ломаченко ограбили в бою с Хейни. Победа была за ним, это просто такое судейство, дали дорогу молодым. Должно быть немного уважения к тем парням, которые боксировали много лет и дарили классные бои болельщикам. Думаю, Василий действительно заслужил эту победу и статус абсолютного чемпиона мира», — сказал Усик в интервью Seconds Out.